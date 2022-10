Thé Folk Pisciculture Lacroix-sur-Meuse Catégories d’évènement: Lacroix-sur-Meuse

Meuse

Thé Folk Pisciculture, 20 novembre 2022, Lacroix-sur-Meuse. Thé Folk 20 novembre 2022 – 5 mars 2023, les dimanches Pisciculture

6,00 €

Les dimanches après-midi thé folk handicap moteur mi Pisciculture lacroix sur meuse domaine de l’écart Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est Thé folk les dimanches après-midi, mené par des danseurs et danseuses de folk. le dimanche 20 novembre

le dimanche 15 janvier

le dimanche 5 mars Pâtisseries et boissons sur place.

2022-11-20T14:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00

