Les Foulées d’Halloween, 21 octobre 2023, Pirou, 2ème édition Pirou, 21 octobre 2023, Pirou.

Pirou,Manche

Les Foulées d’Halloween, 2ème édition

Samedi 21 octobre 2023 à partir de 9h30 à Pirou

Pour la deuxième année consécutive, l’association « Les Foulées d’Halloween » organise son

événement sportif, annuel et éponyme à Pirou pendant la journée du samedi 21 octobre 2023 !

Au programme des « Foulées d’Halloween », dont le départ s’effectuera à la salle Guillon de

Pirou-Pont : trois épreuves de trail (7 km, 14 km et 21 km), trois épreuves de marche à allure libre (7

km, 14 km et 21 km) et trois courses d’enfants costumés sur le thème d’Halloween…

Tous les fonds récoltés lors de l’inscription des participants (gratuite pour les enfants) financeront une partie du séjour scolaire de l’école de Pirou, à Paris, en juin 2024, dans le cadre du projet annuel sur la découverte du patrimoine national, preuve de la portée solidaire de notre événement.

Comme le montre l’étendue des pratiques proposées et préparées par notre association, les

sportifs de tous les niveaux sont conviés à participer aux « Foulées d’Halloween » qu’ils soient

chevronnés, sportifs du dimanche ou participants souhaitant rejoindre notre collectif pour le plaisir et

dans la bonne humeur.

Véritable évènement familial, sportif et solidaire, vous trouverez également sur place grillades

et frites afin de vous restaurer, douches et vestiaires pour vous préparer et vous nettoyer après l’effort,

et des récompenses pour les enfants, les meilleures performances de la journée (courses et

déguisements) ainsi qu’un tirage au sort parmi tous les participants..

2023-10-21 08:30:00 fin : 2023-10-21 20:00:00. .

Pirou 50770 Manche Normandie



Les Foulées d?Halloween, 2nd edition

Saturday, October 21, 2023 from 9:30 am in Pirou

For the second year running, the association « Les Foulées d?Halloween » is organizing its annual

annual sporting event in Pirou on Saturday, October 21, 2023!

On the program for the « Foulées d?Halloween », starting at the Salle Guillon in

Pirou-Pont: three trail events (7 km, 14 km and 21 km), three free-pace walking events (7

km, 14 km and 21 km) and three Halloween-themed children?s races?

All proceeds from participant registration (free for children) will go towards financing a school trip to Paris in June 2024, as part of the Pirou school?s annual project to discover France?s national heritage.

As demonstrated by the wide range of activities proposed and prepared by our association

sportsmen and women of all levels are invited to take part in the « Foulées d?Halloween », whether they are experienced

whether they are seasoned athletes, Sunday sports enthusiasts or participants wishing to join our collective

in good spirits.

A genuine family, sports and solidarity event, you’ll also find grilled meats and chips

showers and changing rooms to prepare and clean up after the effort,

and prizes for children, the best performances of the day (races and fancy dress)

as well as a prize draw among all participants.

Les Foulées d’Halloween, 2ª edición

Sábado 21 de octubre de 2023 a partir de las 9.30 h en Pirou

Por segundo año consecutivo, la asociación « Les Foulées d?Halloween » organiza su

¡evento deportivo anual en Pirou el sábado 21 de octubre de 2023!

En el programa de las « Foulées d’Halloween », que comenzarán en la Sala Guillon de

Pirou-Pont: tres pruebas de trail (7 km, 14 km y 21 km), tres pruebas de marcha libre (7

km, 14 km y 21 km) y tres carreras infantiles de Halloween

Todo el dinero recaudado con la inscripción (gratuita para los niños) se destinará a financiar un viaje escolar a París para el colegio Pirou en junio de 2024, en el marco del proyecto anual de descubrimiento del patrimonio nacional francés, lo que demuestra el carácter solidario de nuestro evento.

Como se desprende del amplio abanico de actividades propuestas y preparadas por nuestra asociación, se invita a participar a deportistas de todos los niveles

todos los niveles de deportistas están invitados a participar en las Foulées d’Halloween, ya sean experimentados

ya sean atletas experimentados, aficionados al deporte dominical o participantes que sólo quieran unirse a la diversión y

de buen humor.

Auténtico acontecimiento familiar, deportivo y solidario, también encontrará allí mismo carnes a la brasa y patatas fritas para comer y beber

duchas y vestuarios para prepararse y asearse después del esfuerzo,

y premios para los niños, las mejores actuaciones del día (carreras y disfraces) y

(carreras y disfraces), así como un sorteo de premios entre todos los participantes.

Die Halloween-Foulées, 2. Ausgabe

Samstag, 21. Oktober 2023 ab 9.30 Uhr in Pirou

Zum zweiten Mal in Folge veranstaltet der Verein « Les Foulées d’Halloween » (Die Halloween-Füße) seine Veranstaltung

gleichnamige, jährliche Sportveranstaltung in Pirou am Samstag, den 21. Oktober 2023!

Das Programm der « Foulées d’Halloween », die im Saal Guillon in Pirourou gestartet werden, sieht folgende Aktivitäten vor

Pirou-Pont: drei Trail-Wettbewerbe (7 km, 14 km und 21 km), drei Walking-Wettbewerbe mit freiem Tempo (7 km, 14 km und 21 km)

km, 14 km und 21 km) und drei Läufe für Kinder in Kostümen zum Thema Halloween

Der gesamte Erlös aus der Anmeldung der Teilnehmer (für Kinder kostenlos) wird einen Teil des Schulausflugs der Schule von Pirou nach Paris im Juni 2024 im Rahmen des Jahresprojekts zur Entdeckung des nationalen Kulturerbes finanzieren, was die solidarische Bedeutung unserer Veranstaltung unterstreicht.

Wie das breite Spektrum der von unserem Verband angebotenen und vorbereiteten Praktiken zeigt, sind Sportler

sportler aller Niveaus sind eingeladen, an den « Foulées d’Halloween » teilzunehmen, ob sie nun

erfahrene Sportler, Sonntagssportler oder Teilnehmer, die sich unserem Kollektiv aus Spaß und Freude anschließen möchten

in guter Stimmung zu genießen.

Als echtes Familien-, Sport- und Solidaritäts-Event finden Sie vor Ort auch Grillspezialitäten

und Pommes frites, um sich zu verpflegen, Duschen und Umkleidekabinen, um sich vorzubereiten und sich nach der Anstrengung zu reinigen,

außerdem gibt es Preise für die Kinder, die besten Leistungen des Tages (Läufe und Wettbewerbe) und für die Eltern

unter allen Teilnehmern findet eine Verlosung statt.

