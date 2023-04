CONCERT PIANO ET QUINTETTE A CORDE SALLE POLYVALENTE CLAUDE MASSU, 10 août 2023, Pirou.

CONCERT LE 10 AOUT AVEC S. THOMOPOULOS PIANISTE ET LE QUATUOR A CORDES VARESE

au programme: Des œuvres de Schumann et de Beethoven dont le 4e concerto pour piano et quintette à corde.

Réservation : 02 33 45 84 15 / 06 79 85 80 62

mail : aetmcanu@orange.fr

prix : 20€

enfants demi tarif.

2023-08-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-10 23:00:00. .

SALLE POLYVALENTE CLAUDE MASSU

Pirou 50770 Manche Normandie



CONCERT ON AUGUST 10 WITH S. THOMOPOULOS PIANIST AND THE VARESE STRING QUARTET

program: Works by Schumann and Beethoven including the 4th concerto for piano and string quintet.

Reservation : 02 33 45 84 15 / 06 79 85 80 62

mail : aetmcanu@orange.fr

price : 20?

children half price

CONCIERTO DEL 10 DE AGOSTO CON S. THOMOPOULOS PIANISTA Y EL CUARTETO DE CUERDA VARESE

programa: obras de Schumann y Beethoven, incluido el 4º concierto para piano y quinteto de cuerda.

Reservas: 02 33 45 84 15 / 06 79 85 80 62

correo electrónico: aetmcanu@orange.fr

precio: 20?

niños mitad de precio

KONZERT AM 10. AUGUST MIT S. THOMOPOULOS, PIANIST, UND DEM VARESE STREICHQUARTETT

auf dem Programm stehen Werke von Schumann und Beethoven, darunter das vierte Konzert für Klavier und Streichquintett.

Reservierung: 02 33 45 84 15 / 06 79 85 80 62

e-Mail: aetmcanu@orange.fr

preis: 20?

kinder halber Preis

Mise à jour le 2023-04-21 par Côte Ouest Centre Manche