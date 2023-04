Défends ton château Pirou Catégories d’Évènement: Manche

Manche . Les lundis, samedis et dimanches.

Comment faire pour vraiment défendre un château-fort ? Venez protéger le château de Pirou ! Animation ludique pour toute la famille.

Uniquement sur réservation : 06 84 98 41 25. Les lundis, samedis et dimanches.

Uniquement sur réservation : 06 84 98 41 25. +33 6 84 98 41 25 Pirou

