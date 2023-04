Foire aux bulots, 28 avril 2023, Pirou .

Pirou ,Manche ,

Foire aux bulots

place Général de Gaulle Pirou plage Pirou Manche

2023-04-28 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-30 19:00:00 19:00:00

Pirou

Manche

.

Foire aux bulots et produits de la Mer. Samedi 28 20h loto organisé par La Lyre Pirouaise et Animé par Fabien.

Samedi 29 :

– 10h : inauguration de la Foire,

– 15h : sur le car podium Région Normandie concert du groupe Coten’Band,

– 18h30 : apéro concert New Pinces sous tente,

– 20h : concert groupe Marinade sous tente restauration.

Dimanche 30 :

– vide grenier à partir de 9h,

– 15h concert sur car podium groupe Cent’Zescales.

Les 2 jours vente assiettes fruits de mer de la SNSM, grilleurs, crêpes de l’Association Amarrage, vente produits de la mer et du terroir, nombreux exposants extérieurs et fête foraine.

Entrée gratuite, parking 2€/ jour pour voiture et 10€ camping-car pour les 2 jours.

babeth.le@orange.fr

