A l’assaut du château fort Le Château, 29 avril 2023, Pirou.

Venez vous mettre dans la peau d’un Viking et prenez le château de Pirou d’assaut ! Animation ludique pour toute la famille.

Uniquement sur réservation au 06 84 98 41 25.

Les lundis, samedis et dimanches..

2023-04-29 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-29 11:30:00. .

Le Château

Pirou 50770 Manche Normandie



Come and put yourself in the shoes of a Viking and take the castle of Pirou by storm! Fun activities for the whole family.

Only on reservation at 06 84 98 41 25.

Mondays, Saturdays and Sundays.

Ponte en la piel de un vikingo y toma por asalto el castillo de Pirou Actividades divertidas para toda la familia.

Sólo con reserva en el 06 84 98 41 25.

Lunes, sábados y domingos.

Schlüpfen Sie in die Rolle eines Wikingers und stürmen Sie die Burg von Pirou! Spielerische Animation für die ganze Familie.

Nur mit Reservierung unter 06 84 98 41 25.

Montags, samstags und sonntags.

