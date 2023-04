Défends ton château Le Château, 17 avril 2023, Pirou.

Comment faire pour vraiment défendre un château-fort ? Venez protéger le château de Pirou ! Animation ludique pour toute la famille.

Uniquement sur réservation : 06 84 98 41 25.

Les lundis, samedis et dimanches..

2023-04-17 à 16:30:00 ; fin : 2023-04-17 17:30:00. .

Le Château

Pirou 50770 Manche Normandie



How do you really defend a castle? Come and protect the castle of Pirou! Fun activities for the whole family.

Only on reservation : 06 84 98 41 25.

Mondays, Saturdays and Sundays.

¿Cómo se defiende realmente un castillo? ¡Ven a proteger el castillo de Pirou! Actividades divertidas para toda la familia.

Sólo con reserva: 06 84 98 41 25.

Lunes, sábados y domingos.

Wie kann man eine Burg wirklich verteidigen? Kommen Sie und schützen Sie das Schloss von Pirou! Spielerische Animation für die ganze Familie.

Nur mit Reservierung: 06 84 98 41 25.

Montags, samstags und sonntags.

Mise à jour le 2023-04-10 par Côte Ouest Centre Manche