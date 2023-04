Pirou au Moyen-Âge Le Château, 16 avril 2023, Pirou.

Une visite guidée de 2h00 pour rentrer dans les méandres de l’histoire du château et des seigneurs de Pirou.

Uniquement sur réservation : 06 84 98 41 25.

Les lundis, samedis et dimanches..

2023-04-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-16 16:00:00. .

Le Château

Pirou 50770 Manche Normandie



A guided tour of 2 hours to enter the meanders of the history of the castle and the lords of Pirou.

Only on reservation : 06 84 98 41 25.

Mondays, Saturdays and Sundays.

Visita guiada de 2 horas para descubrir la historia del castillo y de los señores de Pirou.

Sólo con reserva: 06 84 98 41 25.

Lunes, sábados y domingos.

Eine 2-stündige Führung, um in die Windungen der Geschichte des Schlosses und der Herren von Pirou einzutauchen.

Nur mit Reservierung: 06 84 98 41 25.

Montags, samstags und sonntags.

