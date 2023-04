Apres-midi dansant Salle Claude Massu, 16 avril 2023, Pirou.

Animé par Martine et Patrick Bienvenu . Entrée 9 euros avec une coupe de crémant (ou autre ) et une pâtisserie..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 19:00:00. .

Salle Claude Massu

Pirou 50770 Manche Normandie



Animated by Martine and Patrick Bienvenu . Entrance 9 euros with a glass of crémant (or other) and a pastry.

Organizado por Martine y Patrick Bienvenu. Entrada 9 euros con una copa de crémant (u otro) y un pastelito.

Moderiert von Martine und Patrick Bienvenu . Eintritt 9 Euro mit einem Glas Crémant (oder einem anderen Getränk) und einem Gebäckstück.

