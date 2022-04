Pirou au Moyen-Âge

Pirou au Moyen-Âge, 10 juillet 2022, . Pirou au Moyen-Âge

2022-07-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-10 16:30:00 16:30:00 Une visite guidée de 2h00 qui nous plonge dans l’histoire de Pirou durant cette soi-disant sombre période qu’est le Moyen-âge. Un échange qui nous permettra de comprendre comment ce château a su traverser les vicissitudes de la grande Histoire de… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville