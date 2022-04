PIROTECNICA SAN PIO – Italie Cannes Cannes Catégories d’évènement: 06414

Cannes

PIROTECNICA SAN PIO – Italie Cannes, 8 août 2022, Cannes. PIROTECNICA SAN PIO – Italie La Croisette CS 30051 Cannes

2022-08-08 22:00:00 22:00:00 – 2022-08-08 22:30:00 22:30:00 La Croisette CS 30051

Cannes 06414 Cannes A travers les lumières et l’harmonie de la chorégraphie, l’équipe de Pirotecnica San Pio communique l’enthousiasme, la joie et l’amour et transporte le public dans cette ode à la vie. +33 4 92 98 62 77 La Croisette CS 30051 Cannes

dernière mise à jour : 2022-04-19 par SEMEC – Office de Tourisme de Cannes

Détails Catégories d’évènement: 06414, Cannes Autres Lieu Cannes Adresse La Croisette CS 30051 Ville Cannes lieuville La Croisette CS 30051 Cannes Departement 06414

Cannes Cannes 06414 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cannes/

PIROTECNICA SAN PIO – Italie Cannes 2022-08-08 was last modified: by PIROTECNICA SAN PIO – Italie Cannes Cannes 8 août 2022 06414 Cannes

Cannes 06414