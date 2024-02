Piro Piro – Cinéma Espace Culturel Treulon Bruges, mercredi 21 février 2024.

Piro Piro – Cinéma Mercredi 21 février 2024 Mercredi 21 février, 10h00 Espace Culturel Treulon Entrée libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T10:00:00+01:00 – 2024-02-21T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-21T10:00:00+01:00 – 2024-02-21T11:00:00+01:00

Mercredi 21 Février – 10h00

A partir de 3 ans – 0h40

Un ensemble de six films d’animation poétiques et sensibles où le talent de deux jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.

Entrée libre sans réservation

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

cinéma piro