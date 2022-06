Pirmil- Les Isles : Inauguration du jardin de la Cale Aubin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Après l’ouverture du jardin-test Transfert à l’été 2021, le nouveau jardin de la Cale Aubin se dévoile à Pirmil-Les Isles. Samedi 2 juillet 2022, venez découvrir son magnifique panorama sur la Loire, dont il épouse le profil naturel ! Un avant-goût du futur parc fluvial des Isles, qui s’étendra sur 600 m jusqu’au pont des Trois-Continents. Au programme : – 14h à 14h45 : balade ludique avec les crieurs à vélo de St-Jacques à la Cale Aubin (45 min)- 14h30 à 14h50 : spectacle de magicien et vieille à roue – Les gens de la Lune (20 min)- 16h à 16h30 : concert de percussions – Calyps Atlantic (30 min)- 16h30 à 16h50 : spectacle de magicien et vieille à roue – Les gens de la Lune(20 min)- 17h à 17h30 : concert de percussions – Calyps Atlantic (30 min)- 17h40 à 18h : spectacle de magicien et vieille à roue (20 min) Pirmil- Les Isles : inauguration du jardin de la Cale Aubin le samedi 2 juillet !

