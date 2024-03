Pirineos Mountain Film Festival TARBES Tarbes, samedi 6 avril 2024.

Pirineos Mountain Film Festival TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

À l’occasion du 60ème anniversaire du jumelage avec Huesca, nous accueillons l’excellent Festival international de cinéma de montagne, aventure et nature des Pyrénées.

En tournée dans le nord de l’Espagne, les lauréats du festival poseront leurs bobines pour la première fois en France !

Le Pirineos Mountain Film Festival est à son origine une compétition thématique de courts-métrages de sports de nature et de sujets orientés sur la biosphère. Il joue un rôle actif dans la sensibilisation du grand public sur les valeurs liées à la montagne. Les différentes thématiques promeuvent des valeurs positives l’égalité, le respect de la nature et l’environnement, le dépassement de soi, le sport, la camaraderie, le respect d’autres culture, la découverte d’autres réalités….

Liste des films

Ardiak, ezkontza eta kontrabandoa

Tempo II. Movements in Jungle

Eiger Norwand

And yet, I remain

Something is Changing

Magda

Eternal Flemme

Swimming Through

The Draconians

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

TARBES 44 rue Larrey

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Pirineos Mountain Film Festival Tarbes a été mis à jour le 2024-03-19 par OT de Tarbes|CDT65