JYN (concert 100% exotique) Place de l’église Piriac sur mer, 9 octobre 2022 14:30, Piriac-sur-Mer. Dimanche 9 octobre, 14h30 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/JYNcentpourcentexotique/

JYN (concert exotique) JYN (style 100% exotique, un voyage tropical festif) Est un duo qui comprend:

NIRIN’ (chant, guitares) et LAURENT (chant, basse) Répertoire :

-Antilles/afrique/musique des îles ( Tropical Family, David Martial, Alain Ramanisum, Miriam Makeba, La Compagnie créole…)

-Latino/gypsy (Enrique Iglesisa, Kendji Girac, Gipsy Kings, Juanes, Manu Chao, La Mano Negra…)

-Musique cubaine ( mambo, calypso, salsa, cha cha…)

-Reggae (Bob Marley, Jimmy Cliff…)

-Variété française exotique (Khaled, Philippe Lavil, Bernard Lavilliers, Les Négresses vertes…)

