Laurence Gervot-Rostaing, dessinatrice professionnelle, sera notre invitée pour co-animer cette sortie nature ! Partons ensemble découvrir les secrets de la rivière et comprendre la vie au bord de l’eau. Essayez-vous à croquer faune et flore pour immortaliser ces lieux mystérieux, grâce aux conseils de Laurence. Sortie adaptée à partir de 10 ans, idéale en famille.

Du matériel vous sera prêté, mais si vous possédez déjà le vôtre n’hésitez pas à l’emmener (support rigide : carnet, crayons…) et éventuellement siège pliant ou coussin pour s’asseoir.

Le samedi 28 octobre de 10h à 12h

Sortie pédestre/artisitque – Public familial – 2h

Prévoir des chaussures de sport ou marche, matériel de dessin et support rigide.

Financeur : Cap Atlantique

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

nature environnement

CPIE Loire Océane