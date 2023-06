La vie à marée basse Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer La vie à marée basse Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer, 1 août 2023, Piriac-sur-Mer. La vie à marée basse Mardi 1 août, 10h00 Piriac-sur-Mer Gratuit, sur inscription Lors de cette marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Les crabes, crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille ! Sortie pédestre – Public familial – 2h

Prévoir des bottes, pour pouvoir mettre les pieds dans l’eau ou chaussures ne craignant pas l’eau de mer. Pas de tongues. Bonne motricité nécessaire (marche dans les rochers).

Financeurs : AELB, Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com/events »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T10:00:00+02:00 – 2023-08-01T12:00:00+02:00

2023-08-01T10:00:00+02:00 – 2023-08-01T12:00:00+02:00 CPIE Loire Océane Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Piriac-sur-Mer Ville Piriac-sur-Mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer

La vie à marée basse Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 2023-08-01 was last modified: by La vie à marée basse Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 1 août 2023