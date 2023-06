Pointe de la Croix – Brambel : les landes à la mer Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer Pointe de la Croix – Brambel : les landes à la mer Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer, 27 juillet 2023, Piriac-sur-Mer. Pointe de la Croix – Brambel : les landes à la mer Jeudi 27 juillet, 14h00 Piriac-sur-Mer Gratuit, sur inscription Ecoutez les vagues qui déferlent sur les rochers et façonnent la falaise. Sentez les embruns salés, observez la végétation particulière des divers milieux traversés… Ce site particulièrement sensible ne vous laissera pas insensible !

Sortie pédestre – Public familial – 2h

Prévoir des chaussures de sport ou marche

Prévoir des chaussures de sport ou marche

Financeur : Département de Loire-Atlantique

2023-07-27T14:00:00+02:00 – 2023-07-27T16:00:00+02:00

