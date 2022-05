Exposition Richard Orlinski Château des Pères, 15 juillet 2019 09:00, Piré-sur-Seiche.

15 juillet – 30 septembre 2019 Sur place Entrée Libre 02 23 08 40 80

Exposition XXL de l’artiste Richard Orlinski dans le Parc de sculptures du Château des Pères du 22 juin au 30 septembre 2019.

Animé par la volonté de rendre l’art accessible à tous, l’artiste contemporain français, Richard Orlinski, a choisi Le Château des Pères pour la 1ère exposition de ses œuvres en Bretagne. Du 22 juin au 30 septembre 2019, nous vous invitons à venir découvrir sur le domaine un Ours Blanc de 5 mètres, un Dragon noir de 3,5 mètres, un Tigre Dentelle inox de 4,5 mètres, un Kong Rouge de 3 mètres et deux nouveautés : un Panda Bleu de 3 mètres et un Cerf Rouge de 3,5 mètres.

« Pour ma 1ère exposition en Bretagne, je suis très heureux que l’on puisse découvrir mes œuvres au cœur d’un lieu de vie et de culture ouvert à tous comme le Château des Pères. » – Richard Orlinski

Représenté par plus de 90 galeries en France et à l’étranger, Richard Orlinski est, depuis 2015, l’artiste contemporain français le plus vendu dans le monde. Imprégné de pop-culture, l’artiste est animé par la volonté de démocratiser l’art en le rendant accessible au plus grand nombre.

Loin des diktats du milieu de l’art contemporain, sa volonté de populariser l’art se traduit aussi par l’envie de susciter une émotion immédiate, chez les petits comme les grands.

« Le travail de Richard Orlinski répond aux valeurs que nous défendons au Château des Pères. Nous sommes ravis de l’accueillir à l’occasion de cette exposition. » ajoute Julien Legendre, Gérant du Domaine.​

​Rendez-vous cet été pour cette exposition XXL

Château des Pères Piré-sur-seiche 35150 Piré-sur-Seiche Piré-sur-Seiche Ille-et-Vilaine

