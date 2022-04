Cirque ou presque Château des Pères Piré-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cirque ou presque Château des Pères, 13 mai 2022 19:00, Piré-sur-Seiche. 13 – 15 mai Sur place Gratuit en plein air / Payant sous chapiteaux https://cirqueoupresque.bzh/index.php/billetterie/, https://fr-fr.facebook.com/cirqueoupresque/, 02 99 37 89 02, culture@pcc.bzh Cirque ou Presque c’est 3 jours de folie circassienne et musicale au Château des Pères. Sous chapiteaux ou en plein air : spectacles de cirque contemporain, arts de rue, concerts … pour tous ! Cirque ou presque est un festival de cirque contemporain proposé par le Pays de Châteaugiron Communauté en partenariat avec le Château des Pères de Piré-Chancé. C’est reparti pour 3 jours de folie circassienne et musicale ! L’équilibre est au festival ce que l’art et la matière sont au Château des Pères, une ligne qui se dessine entre performances corporelles, propositions artistiques, sculptures monumentales et formes bien-être au cœur du parc du château.

Le festival biennal qui a rassemblé plus de 12 000 personnes lors de sa dernière édition, s’étoffe en 2022, avec un programme à la fois festif et poétique, pour tous les âges et tous les publics avec : des spectacles de nouveau cirque sous 3 chapiteaux : > Le P’tit Cirk, Circo Zoé, Pourquoipas et le Cabaret des écoles de cirque européennes avec Vents de cirque. des spectacles en plein air : > La Meute, Lazus ; Les Barjes ; Avis de tempête ; Le Grand O et Pierre Bonnaud. des concerts avec : > Undertaker, Hop Hop Hop Crew, Minkoff & Nolly, Skyzophonic, DJ Ajax Tow, Dj Frères Mandales, etc… des activités en continu avec : > La fête foraine des Glingués de la famille Walili, l’espace ludo-biblio, Vents de cirque, les initiations etc ; de nombreux projets participatifs en lien avec les structures culturelles du territoire avec notamment une performance peinture avec l’artiste Héol dans les arbres. Et toujours la pause relaxante, dans la forêt Zen avec des initiations pour tous au yoga acrobatique, taï-chi, sophrologie etc… Le temps d’un week-end, c’est un festival « à part » où le public déambule dans un écrin de verdure, parsemé d’œuvres d’arts, entre des spectacles sous chapiteaux, en plein air dans la cour du château, au cœur du parc ou près d’une tour futuriste. Château des Pères Domaine du Château des Pères 35150 Piré-sur-Seiche Ille-et-Vilaine vendredi 13 mai – 19h00 à 01h30

samedi 14 mai – 10h30 à 01h00

dimanche 15 mai – 10h00 à 18h45

vendredi 13 mai – 19h00 à 01h30
samedi 14 mai – 10h30 à 01h00
dimanche 15 mai – 10h00 à 18h45
Age maximum 99

