ART SWEET HOME, exposition-vente d’art et d’artisanat d’art. Une douzaine d’artistes professionnelles seront présentes durant deux jours pour rencontrer le public. 2 et 3 décembre 1

ART SWEET HOME, ça vous évoque quelque chose de familier ? Vous voyez ça d’ici : un intérieur cosy, une ambiance agréable peut-être même que ça sent le chocolat et le pain d’épices ? Un fauteuil douillet à côté duquel trône une sculpture que vous verriez bien chez vous ? Sur le petit bureau aux pieds compas, la carte de noël que vous allez envoyer ? La vaisselle tournée à la main, que vous comptez offrir, est dressée sur la table ? Bienvenue dans notre ART SWEET HOME où nous vous accueillerons les 2 et 3 décembre à l’occasion de notre exposition vente de noël, au bénéfice des artistes et artisan·es, pour votre plus grand plaisir !

Alors, réservez votre premier week-end de décembre pour cet événement, organisé par @clabeceramique et @gwenaeldesgarennes avec l’aimable participation du @chateaudesperes, lors duquel vous découvrirez des créations uniques, dans une ambiance chaleureuse, comme à la maison, et en présence des artistes ainsi que de leurs invitées.

De quoi remplir sa hotte de cadeaux et mettre de l’art chez vous !

Informations pratiques :

Ouverture au public de 10h à 18h les 2 & 3 décembre 2023.

Lieu : Domaine du Château des Pères à Piré sur Seiche, 35150.

Château des Pères Piré-sur-seiche Piré-sur-Seiche Piré-sur-Seiche 35150 Ille-et-Vilaine