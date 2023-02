PIRATES OF MARSEILLE + OAI STAR LE TAMANOIR, 17 février 2023, GENNEVILLIERS.

PIRATES OF MARSEILLE + OAI STAR LE TAMANOIR. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) PIRATES OF MARSEILLE Garantis 100% pur underground, ces pirates des temps modernes sillonnent, de free party en sound-systems, les routes de France et de Navarre pour propager leurs bonnes vibrations phocéennes à base de hip hop nomade, de reggae enragé et de ragga militant. À travers les flows de Juks et de Twareg du Bitume, la justesse de mots dénonçant les maux des dérives de nos sociétés et prônant l’utopie d’un monde meilleur où règneraient réellement respect, équité et solidarité. OAI STAR En parallèle du Massilia Sound System dans lequel ils officient, Gari Grèu et le regretté Lux B ont fondé en 2001 le Oai Star, leur permettant d’exprimer leurs côtés punks. Après le décès de Lux B, Gari, entouré de nouveaux acolytes, a poursuivi la mission de propagation de ce Rock’n Oai made in Marseille. Une recette originale explosive composée de riffs de guitares saturées dignes d’AC/DC, de Mc style à la Beastie Boys et d’esprit fada libertaire, pour un cocktail déjanté. Avec leur nouvel album « Zulu Oscar Bravo India » qui sortira le 10 février, Les Oai Star réveillent assurément le punk qui sommeille en nous !

Votre billet est ici

LE TAMANOIR GENNEVILLIERS 27 avenue Lucette Mazalaigue Hauts-de-Seine

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

PIRATES OF MARSEILLE

Garantis 100% pur underground, ces pirates des temps modernes sillonnent, de free party en sound-systems, les routes de France et de Navarre pour propager leurs bonnes vibrations phocéennes à base de hip hop nomade, de reggae enragé et de ragga militant. À travers les flows de Juks et de Twareg du Bitume, la justesse de mots dénonçant les maux des dérives de nos sociétés et prônant l’utopie d’un monde meilleur où règneraient réellement respect, équité et solidarité.

OAI STAR

En parallèle du Massilia Sound System dans lequel ils officient, Gari Grèu et le regretté Lux B ont fondé en 2001 le Oai Star, leur permettant d’exprimer leurs côtés punks. Après le décès de Lux B, Gari, entouré de nouveaux acolytes, a poursuivi la mission de propagation de ce Rock’n Oai made in Marseille. Une recette originale explosive composée de riffs de guitares saturées dignes d’AC/DC, de Mc style à la Beastie Boys et d’esprit fada libertaire, pour un cocktail déjanté. Avec leur nouvel album « Zulu Oscar Bravo India » qui sortira le 10 février, Les Oai Star réveillent assurément le punk qui sommeille en nous !

.12.0 EUR12.0.

Votre billet est ici