Saint-Dizier Les Fuseaux Haute-Marne, Saint-Dizier Pirates Les Fuseaux Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Pirates Les Fuseaux, 7 mai 2022, Saint-Dizier. Pirates

Les Fuseaux, le samedi 7 mai 2022 à 16:30

Embarquez pour un voyage dans l’univers des Pirates ! Suivez les aventures du jeune Evan Kingsley dans cette comédie musicale familiale, entraînante et riche en émotions ! Evan Kingsley est un jeune homme qui rêve de quitter son île pour partir en mer. Il n’a cependant ni l’étoffe, ni la carrure d’un Pirate. Un jour, il découvre la carte d’un trésor inestimable : celui du légendaire Capitaine Halsey. Il saisit ce signe du destin pour se lancer dans cette incroyable conquête ! Mais son envie n’a d’égal que son manque d’expérience. Par chance, il fait la rencontre de Barbe Sale, un ex-capitaine assoiffé d’or qui l’accompagnera et le guidera tout au long de cette expédition. Sa détermination le mènera vers la fameuse île indiquée sur sa carte. Mais au bout du chemin, le trésor n’est peut-être pas celui auquel il s’attendait… Billetterie (à partir du 18 septembre à 9h) : Guichet des Fuseaux Médiathèque de Wassy Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” Sur place avant l’entrée en salle

20 €, placement assis numéroté

Le destin d’Evan Kingsley. Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T16:30:00 2022-05-07T18:00:00

