Evan Kingsley est un jeune homme qui rêve de quitter son île pour partir en mer.

Il n’a cependant ni l’étoffe, ni la carrure d’un Pirate. Un jour, il découvre la carte d’un trésor inestimable : celui du légendaire Capitaine Halsey.

Il saisit ce signe du destin pour se lancer dans cette incroyable conquête ! Mais son envie n’a d’égal que son manque d’expérience.

Par chance, il fait la rencontre de BarbeSale, un ex-capitaine assoiffé d’or qui l’accompagnera et le guidera tout au long de cette expédition.



Après avoir rassemblé un équipage peu banal, il s’embarque pour ce grand voyage, où il apprendra à écouter son cœur face à des choix inattendus.

Il sera confronté aux humeurs vagabondes des marins, manipulés par le charismatique et ambitieux pirate nommé La Buse. Mais il pourra toujours compter sur le précieux soutien de son amie Anne Mery, déguisée en homme afin d’intégrer l’équipage.

Sa détermination le mènera vers la fameuse île indiquée sur sa carte.

Mais au bout du chemin, le trésor n’est peut-être pas celui auquel il s’attendait…



Pirates : Le Destin d’Evan Kingsley est le parcours initiatique d’un jeune homme qui part à la découverte de lui-même. Ce spectacle musical met en avant des valeurs humaines, rejetant toutes formes de préjugés au travers de la diversité de ses personnages.



On y trouve entre autre la courageuse Anne Mery, une féministe avant-gardiste.

Zizard, le quartier maître du navire, qui découvre de façon drôle et subtile son homosexualité au fil de l’aventure.

Capitaine Kerla, femme de couleur et redoutable capitaine d’un bateau corsaire entièrement féminin.

Et bien sûr Evan Kingsley, qui nous prouve au gré de sa quête que l’impossible est possible !

Embarquez pour un voyage dans l’univers des Pirates !

Suivez les aventures du jeune Evan Kingsley dans cette comédie musicale familiale, entraînante et riche en émotions !

