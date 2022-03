Pirates dans le cartable- Spectacle fête du livre Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Pirates dans le cartable- Spectacle fête du livre Flers, 29 mars 2022, Flers. Pirates dans le cartable- Spectacle fête du livre Rue du Collège Forum Flers

2022-03-29 20:00:00 – 2022-03-29 Rue du Collège Forum

Flers Orne L’histoire met en scène un auteur en mal d’inspiration qui se retrouve entrainé avec des enfants sur un bateau pirate pour découvrir le trésor de Sanapadenom! Conte musical de Muriel et Olivier Vonderscher- création de 2009 sur un livret de Simon Vialle. L’histoire met en scène un auteur en mal d’inspiration qui se retrouve entrainé avec des enfants sur un bateau pirate pour découvrir le trésor de Sanapadenom! Conte musical de Muriel et Olivier Vonderscher- création de 2009 sur un livret de Simon… +33 2 33 66 48 88 L’histoire met en scène un auteur en mal d’inspiration qui se retrouve entrainé avec des enfants sur un bateau pirate pour découvrir le trésor de Sanapadenom! Conte musical de Muriel et Olivier Vonderscher- création de 2009 sur un livret de Simon Vialle. Rue du Collège Forum Flers

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Rue du Collège Forum Ville Flers lieuville Rue du Collège Forum Flers Departement Orne

Flers Flers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flers/

Pirates dans le cartable- Spectacle fête du livre Flers 2022-03-29 was last modified: by Pirates dans le cartable- Spectacle fête du livre Flers Flers 29 mars 2022 Flers Orne

Flers Orne