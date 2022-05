PIRATES & BOUCANIERS- 6/8 ans LA LONDE LES MAURES, 10 juillet 2022, La Londe-les-Maures.

Tel un boucanier- l’aventurier des forêts des Caraïbes qui accompagnait les pirates sur la terre ferme – découvre le milieu dans lequel évoluent les pirates, puis lance-toi à la recherhce du trésor perdu. BIOLOGIE MARINE – 2 SÉANCES étudie les animaux, végétaux et l’écosystème du milieu marin, poulpes, bigorneaux, oursins, poissons et algues diverses que tu pourras observer de tout près 1 GRANDE CHASSE AU TRÉSOR – 1 SEANCE résous des égnigmes, vaincs les obstacles et surmonte les épreuves que tu trouveras lors de ta quête pour parvenir jusqu’au Trésor du Pirate NOEUDS MARINS – 1 SÉANCE en huit, de chaise ou de cabestan, apprends à réaliser des noeuds pour réaliser une boucle, s’amarrer ou terminer un cordage, tel un vrai moussaillon. 1 VISITE DU JARDIN ZOOLOGIQUE TROPICAL – 1 JOURNÉE découvre des centaines de plantes tropicales et plis de 200 animaux du monde entier (singes, lémuriens, wallabies…) que tous les boucaniers dignes de ce nom ont déjà croisés durant leur voyage. SCULPTURE : 1 SEANCE parce que tout pirate doit savoir se débrouiller par lui-même, tu apprendras à fabriquer de tes mains des objets en argile LAND’ART sur la plage : 1 SEANCE un atelier en extérieur pour découvrir l’art sous toutes ses formes, avec les éléments de la nature que tu trouveras autour de toi. Activités de séjours de vacances : grands jeux, plage, jeux sportifs… Pas de transport Odel ; les familles accompagnent et viennent chercher leur(s) enfant(s) en début et fin de séjour. En dehors des activités accessibles à pied, transfert en minibus ou bus. Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 10 à 12 enfants. Hébergement En chambres de 3 à 4 enfants avec salle de bain individuelle ou dans le village de bungalows toilés composés de 2 chambres de 4 lits, blocs sanitaires collectifs, douches et WC individuels à proximité.

639 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

La Londe-les-Maures



