PIRATE PATATE SALLE ALIZE, 8 février 2023, GUIPAVAS.

PIRATE PATATE SALLE ALIZE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 (2023-02-08 au ) 15:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

MAIRIE DE GUIPAVAS (PLATESV-D-2019-001248) présente: ce spectacle Noémie est une petite fille au nez rond que tout le monde appelle Patate et qui est toujours toute seule. Mais elle s’en fiche parce qu’elle est dotée d’une faculté extraordinaire : l’imagination. Pas une petite imagination pour rigoler, non, une grande comme l’océan. Elle s’évade dans un monde bien à elle, en s’inventant une vie de pirate. Sur son bateau imaginaire, c’est elle la maîtresse à bord ! Avec son second, personnage qu’elle a créé de toutes pièces, un pirate barbu au cuir bien tanné qui tremble quand elle lui donne des ordres ou son perroquet Banane, qui passe son temps à contester, elle navigue, découvre des îles et surtout cherche un trésor, sans trop bien savoir lequel. Mais un pirate, ça cherche toujours un trésor, non ?Gratuité- 3 ans à réserver et retirer à l’accueil. Pensez à apporter vos justificatifs récents en cas de tarifs préférentielsDurée 1hN° Téléphone accès PMR : 02.89.84.87.17

SALLE ALIZE GUIPAVAS 90, rue Commandant Challe Finistere

