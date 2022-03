PIRATE PATATE (concert jeune public) Landerneau, 20 avril 2022, Landerneau.

PIRATE PATATE (concert jeune public) Quai du Léon Le Family Landerneau

2022-04-20 – 2022-04-20 Quai du Léon Le Family

Landerneau Finistère Landerneau

PIRATE PATATE (jeune public)

Dans le cadre de la Mini Fête du Bruit #3 L’ART SCENE et L’ATELIER CULTUREL s’associent pour vous présenter ce spectacle jeune public.

PIRATE PATATE est le quatrième opus d’une aventure entre quatre musiciens : Arnaud Le Gouëfflec, John Trap, Chapi Chapo, Delgado Jones et un illustrateur / scénographe, Laurent Richard autour de la chanson pour enfants.

PIRATE PATATE est l’histoire de Noémie, alias Pirate Patate, petite fille timide dans la “vraie” vie, mais Terreur des Sept Mers de son monde imaginaire. Un jour, Noémie rencontre Timour et l’entraîne dans l’aventure. Le spectacle est une fable sur le pouvoir de l’imagination et de l’amitié, qui triomphe de toutes les solitudes. C’est aussi un conte sur la différence, sur la communication et sur le pouvoir libérateur de l’image.

C’est un spectacle multimédia croisant le conte, la chanson, les musiques actuelles, le dessin en direct, l’animation, la vidéo, le théâtre et le jeu d’ombre !

contact@lart-scene-association.com +33 2 98 21 61 50 https://lart-scene-association.com/

Quai du Léon Le Family Landerneau

