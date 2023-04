Pirate ! Le spectacle jeune public des vacances de printemps au Théâtre Douze Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h30

Public enfants adultes. A partir de 4 ans. payant Tarif plein : 10 euros Tarif réduit : 8 euros Un spectacle pluridisciplinaire pour toute la famille. A l'abordage moussaillons ! Alex est une jeune enfant qui rêve de devenir pirate ! Quand un mystérieux et loufoque voyageur lui donne une carte menant à un trésor, elle s'empresse de partir à l'aventure. Sur son chemin, de la taverne aux pirates à la mystérieuse île au trésor, en passant par l'océan et ses tempêtes, elle rencontre l'intrépide Joe, Salacia la divinité de la mer, un malicieux perroquet maître d'armes, et le dangereux gardien du trésor. Alex parviendra-t-elle à s'emparer du coffre et deviendra-t-elle véritablement pirate au terme de son aventure ? La compagnie du Loup Gris vous entraîne dans une aventure pleine de surprises, de combats d'épée, de musique et d'humour. Centre Paris Anim' Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

