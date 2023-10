Cet évènement est passé Pirandello Suite au Théâtre de l’Epée de Bois La Cartoucherie – Théâtre de l’Epée de Bois Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Pirandello Suite est un spectacle composé de trois pièces courtes trois chefs-d’œuvre du maître sicilien Luigi Pirandello : Le brevet de sorcier, L’imbécile et La fleur à la bouche. Dans le premier, Rosario Chiarchiaro, rendu fou par l’exclusion sociale, exige une licence, une sorte de brevet qui sera pour lui la reconnaissance de son présumé pouvoir de sorcier. Il se retrouve face au juge André, convaincu sérieusement que la malchance n’existe pas, mais Chiarchiaro est d’un tout autre avis. Dans L’imbécile, Leopoldo Paroni est le directeur d’un petit journal de province qui n’hésite pas, via son journal, à diffamer ou souhaiter la mort de ses adversaires politiques. Quand il reçoit la visite d’un vieil ami un soir de grande agitation en ville, il est loin de s’imaginer que ses mots se retournent contre lui-même. Dans le dernier volet de cette trilogie, l’action se passe une nuit d’été dans le bar d’une petite gare sur la côte sicilienne. Un homme qui a raté son train est entraîné dans une conversation troublante par « L’homme à la fleur à la bouche ». Petit à petit, celui-ci dévoile un fatal secret, un tremblement de terre intime, sous l’humour et l’élégance distanciée d’un homme affable. Les pièces sont jouées en italien surtitré, ce qui permet aux spectateurs de découvrir la richesse de la langue et de la culture italiennes tout en appréciant ces chefs-d’œuvre intemporels. La Cartoucherie – Théâtre de l’Epée de Bois Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris Contact : https://www.epeedebois.com/un-spectacle/pirandello-suite/ +33601011440 rougerouge.n3@gmail.com https://www.facebook.com/RougeRouge3 https://www.facebook.com/RougeRouge3 https://www.epeedebois.com/un-spectacle/pirandello-suite/

