Piqûre d’art Ecole Pierre Mounereau Saint-Jean-de-Beugné, mercredi 20 mars 2024.

Histoires cousues avec Barbara Mandin Allez au nid , sur les rituels du tout-petit et L’arbre aux 1001 saveurs , manipulation et spectacle autour de la nature. ( de 3 ans)

20 enfants maximum

Gratuit / Inscription auprès du RPE .

Début : 2024-03-20 16:00:00

fin : 2024-03-20 18:30:00

Ecole Pierre Mounereau 4 rue de la petite vigne

Saint-Jean-de-Beugné 85210 Vendée Pays de la Loire rpe@sudvendeelittoral.fr

