PIQU’OLIVES CUEILLETTE ET PIQUE-NIQUE À L’OLIVERAIE Sérignan, dimanche 8 septembre 2024.

Arnaud et Françoise vous accueillent au Domaine Lupia à Sérignan. Producteurs d’olives et huiles d’olive, ils vous feront découvrir leur métier, leurs produits et leur domaine. La visite et la cueillette seront suivies d’un pique-nique gourmand.

Réservation obligatoire

Aujourd’hui est venu le temps de la cueillette des olives Lucques.

Au cours de cette matinée, après une visite de présentation, et une fois munis de vos paniers fournis par le Domaine, vous cheminerez au cœur des oliviers pour procéder à la cueillette de l’or vert sous l’œil avisé du maître des lieux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 10:00:00

fin : 2024-09-08 14:00:00

1 chemin rural n°27

Sérignan 34410 Hérault Occitanie

