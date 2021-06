Pique-Niques Blancs d’Eyrignac Salignac-Eyvigues, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Salignac-Eyvigues.

Pique-Niques Blancs d’Eyrignac 2021-07-12 – 2021-08-16 Eyrignac Eyrignac et ses Jardins

Salignac-Eyvigues Dordogne

Tous les lundis soir à Eyrignac, venez passer un moment convivial et festif où petits et grands vont s’amuser, chanter et danser toute la soirée.

Dress code : blanc

Un DJ, un bar à cocktail et feux d’artifices ponctueront la soirée.

Pas de réservation préalable.

Possibilité de visiter les jardins avant la fermeture

RDV : aux jardins d’Eyrignac, Eyrignac 24590 Salignac-Eyvigues

Réservation conseillée au 05 53 28 99 71 pour les paniers pique-nique proposés par le restaurant « Côté Jardins ».

Tous les lundis soir à Eyrignac, venez passer un moment convivial et festif où petits et grands vont s’amuser, chanter et danser toute la soirée.

Dress code : blanc

Un DJ, un bar à cocktail et feux d’artifices ponctueront la soirée.

Pas de réservation préalable.

Possibilité de visiter les jardins avant la fermeture

RDV : aux jardins d’Eyrignac, Eyrignac 24590 Salignac-Eyvigues

Réservation conseillée au 05 53 28 99 71 pour les paniers pique-nique proposés par le restaurant « Côté Jardins ».

+33 5 53 28 99 71

Tous les lundis soir à Eyrignac, venez passer un moment convivial et festif où petits et grands vont s’amuser, chanter et danser toute la soirée.

Dress code : blanc

Un DJ, un bar à cocktail et feux d’artifices ponctueront la soirée.

Pas de réservation préalable.

Possibilité de visiter les jardins avant la fermeture

RDV : aux jardins d’Eyrignac, Eyrignac 24590 Salignac-Eyvigues

Réservation conseillée au 05 53 28 99 71 pour les paniers pique-nique proposés par le restaurant « Côté Jardins ».

Nicolas Michel

dernière mise à jour : 2021-06-22 par