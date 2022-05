Pique-niques au Collège

2022-07-10 – 2022-07-10 Venez profiter d’un instant suspendu, avec un pique-nique dans ce cadre unique qu’est le jardin du Collège royal et militaire de Thiron-Gardais.

Précommandez votre panier de produits locaux sur le site internet www.collegeroyal-thirongardais.com, ou par téléphone. Jean-François Delafaye dernière mise à jour : 2022-03-16 par

