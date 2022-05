PIQUE-NIQUE VIGNERON Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Clermont-l’Hérault Hérault Le Mas René Guilhem vous ouvre ses portes pour une après-midi de détente. Au programme : dégustation commentée des vins du domaine, concours de pétanque, jeux pour enfants. Un barbecue sera à votre disposition pour vos grillades. Réservation obligatoire Le Mas René Guilhem vous ouvre ses portes pour une après-midi de détente. Au programme : dégustation commentée des vins du domaine, concours de pétanque, jeux pour enfants. Un barbecue sera à votre disposition pour vos grillades. Réservation obligatoire +33 6 75 66 04 62 Le Mas René Guilhem vous ouvre ses portes pour une après-midi de détente. Au programme : dégustation commentée des vins du domaine, concours de pétanque, jeux pour enfants. Un barbecue sera à votre disposition pour vos grillades. Réservation obligatoire Clermont-l’Hérault

