PIQUE-NIQUE VIGNERON AU DOMAINES DES CONQUETES

220 Chemin des Conquêtes Aniane Hérault

2022-12-01 11:00:00 – 2022-12-01 15:00:00

Hérault EUR 10 16 Le pique-nique Vigneron avec le prêt du Sac « Le Comporte », deux ballades vous sont proposées.

Au programme :présentation du Domaine, dégustation des vins du Domaine et ballade dans le vignoble Anianais.

Le pique-nique est composé de produits du Terroir (fromages, charcuteries, petits biscuits ou fruits de son – 16 € par personne et 10 € pour les enfant de 10 à 18 ans, gratuit pour les moins de 10 ans.

aison ainsi qu'une bouteille de vin de la gamme plaisir pour 2 personnes

et 1 jus de fruit pour les enfants). Le pique-nique se fait sur réservati

+33 9 71 44 92 48

