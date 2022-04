Pique-Nique suivi d’un Bal avec Les Routiniers du Perche La Chapelle-Souëf La Chapelle-Souëf Catégories d’évènement: La Chapelle-Souëf

Orne

Pique-Nique suivi d’un Bal avec Les Routiniers du Perche La Chapelle-Souëf, 17 juin 2022, La Chapelle-Souëf. Pique-Nique suivi d’un Bal avec Les Routiniers du Perche La Chapelle-Souëf

2022-06-17 – 2022-06-17

La Chapelle-Souëf Orne La Chapelle-Souëf Retrouvons-nous autour d’un pique-nique à 19h avant l’ouverture du Bal à 21h (danse folk & plus). Venez nombreux pour partager cette soirée conviviale :-) Retrouvons-nous autour d’un pique-nique à 19h avant l’ouverture du Bal à 21h (danse folk & plus). Venez nombreux pour partager cette soirée conviviale :-) claude.nion@gmail.com +33 6 30 65 12 54 Retrouvons-nous autour d’un pique-nique à 19h avant l’ouverture du Bal à 21h (danse folk & plus). Venez nombreux pour partager cette soirée conviviale :-) La Chapelle-Souëf

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Souëf, Orne Autres Lieu La Chapelle-Souëf Adresse Ville La Chapelle-Souëf lieuville La Chapelle-Souëf Departement Orne

La Chapelle-Souëf La Chapelle-Souëf Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-souef/

Pique-Nique suivi d’un Bal avec Les Routiniers du Perche La Chapelle-Souëf 2022-06-17 was last modified: by Pique-Nique suivi d’un Bal avec Les Routiniers du Perche La Chapelle-Souëf La Chapelle-Souëf 17 juin 2022 La Chapelle-Souëf Orne

La Chapelle-Souëf Orne