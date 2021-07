Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Finistère, Riec-sur-Bélon Pique-Nique Républicain Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon L’Amicale Laïque du Bélon organise comme chaque année son pique-nique républicain, le 14 juillet de 11h30 à 19h00.

Rendez-vous au Bois de Pins sur la commune de Riec-sur-Bélon pour partager un moment convivial.

Animation musicale – Accès libre et ouvert à tous.

