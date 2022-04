Pique Nique Rencontre La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Pique Nique Rencontre La Crèche, 18 avril 2022, La Crèche. Pique Nique Rencontre La Crèche

2022-04-18 – 2022-04-18

La Crèche Deux-Sèvres La Crèche PIQUE NIQUE RENCONTRE

OUVERT A TOUS

Venez partager avec nous un pique-nique auprès des chevaux,

une rencontre, un échange, une découverte, un partage.

L’idée étant de ne pas rester seul, être ensemble et évoquer nos histoires

autour du cheval ou de l’équitation

Nous nous occupons de pique-nique, alors rejoins nous !! rendez vous à l’écurie la boisragonne, chemin de champliboireau, 79260 Boisragon, merci de vous inscrire via l’évènement ou nous contacter par sms au 06 08 18 02 45 PIQUE NIQUE RENCONTRE

OUVERT A TOUS

Venez partager avec nous un pique-nique auprès des chevaux,

une rencontre, un échange, une découverte, un partage.

L’idée étant de ne pas rester seul, être ensemble et évoquer nos histoires

autour du cheval ou de l’équitation

Nous nous occupons de pique-nique, alors rejoins nous !! rendez vous à l’écurie la boisragonne, chemin de champliboireau, 79260 Boisragon, merci de vous inscrire via l’évènement ou nous contacter par sms au 06 08 18 02 45 +33 6 08 18 02 45 PIQUE NIQUE RENCONTRE

OUVERT A TOUS

Venez partager avec nous un pique-nique auprès des chevaux,

une rencontre, un échange, une découverte, un partage.

L’idée étant de ne pas rester seul, être ensemble et évoquer nos histoires

autour du cheval ou de l’équitation

Nous nous occupons de pique-nique, alors rejoins nous !! rendez vous à l’écurie la boisragonne, chemin de champliboireau, 79260 Boisragon, merci de vous inscrire via l’évènement ou nous contacter par sms au 06 08 18 02 45 La crèche

La Crèche

dernière mise à jour : 2022-04-12 par OT Haut Val De Sèvre

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu La Crèche Adresse Ville La Crèche lieuville La Crèche Departement Deux-Sèvres

La Crèche La Crèche Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-creche/

Pique Nique Rencontre La Crèche 2022-04-18 was last modified: by Pique Nique Rencontre La Crèche La Crèche 18 avril 2022 Deux-Sèvres La Crèche

La Crèche Deux-Sèvres