Parc du foyer Honoré Daumier, le samedi 4 juin à 19:00

Dans un moment de convivialité, partageons nos piques niques dans l’attente des réjouissances : Théatre, spectacle nocture… Amis musiciens, amenez vos instruments pour un moment dans la joie et la bonne humeur. Amenez votre pique nique à partager tous ensemble ! Parc du foyer Honoré Daumier 95670 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T19:00:00 2022-06-04T22:00:00

