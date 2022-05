Pique-Nique Partagé au Centre Social de Figeac Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Pique-Nique Partagé au Centre Social de Figeac Figeac, 23 mai 2022, Figeac. Pique-Nique Partagé au Centre Social de Figeac Centre Social 8, Place Vival Figeac

2022-05-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-23 Centre Social 8, Place Vival

Figeac Lot Le centre social vous convie à un pique nique partagé. Rendez vous au centre social pour préparer le repas puis direxction le spratges pour le pique nique ! nsur inscription l +33 5 65 50 05 01 Centre Social Figeac

Centre Social 8, Place Vival Figeac

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Centre Social 8, Place Vival Ville Figeac lieuville Centre Social 8, Place Vival Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Pique-Nique Partagé au Centre Social de Figeac Figeac 2022-05-23 was last modified: by Pique-Nique Partagé au Centre Social de Figeac Figeac Figeac 23 mai 2022 Figeac Lot

Figeac Lot