L'association "Un Jardin Passionnément", vous invite cette année encore au pique-nique musical qui aura lieu le Dimanche 10 Octobre 2021 dans les jardins de la Villa Burrus de Sainte-Croix-aux-Mines. Tout au long de la journée et dans une ambiance festive, différents groupes se produiront sur scène pour vous offrir un moment musical dans un cadre unique ! Avec 2 représentations d'Im Wald – échappée sylvestre dans la journée. C'est un projet mené par la CCVA, le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges avec la Compagnie « Les Clandestines ». Pour l'occasion la compagnie sera accompagnée d'un chœur amateur formé de volontaires de la vallée au-delà. Programme de la journée : De 10h à 10h45 : Inauguration officielle du local des archives textiles du Val d'Argent en présence des élus suivi d'un apéritif A partir de 11h : Première déambulation à travers le parc de la compagnie "Les Clandestines" avec des choristes amateurs du Val d'Argent et d'ailleurs : est une performance en déambulation autour d'un répertoire de Schubert, portée par 8 comédiennes-chanteuses et 2 musiciens (percussions, saxophone) A partir de 12h30 : Repas tiré du sac ou repas chaud cuisiné par l'association Un Jardin Passionnément 14h15 : Deuxième déambulation de la compagnie 16h : Concert de (gadulka, basse et percussions) Tout au long de la journée, des visites guidées du local des archives seront organisées avec David Bouvier (animateur du patrimoine du Val d'Argent). Départ toutes les 1/2 heures. Restauration sur place (plats, desserts, boissons chaudes et froides) et/ou pique-nique tiré du sac. Entrée libre. Renseignements : 06 81 00 39 17

