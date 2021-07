Chilly-Mazarin Piscine municipale Chilly-Mazarin, Essonne Pique-Nique Musical Piscine municipale Chilly-Mazarin Catégories d’évènement: Chilly-Mazarin

Piscine municipale, le jeudi 22 juillet à 19:30

Venez profiter de la musique du groupe Komasi pour pique-niquer aux abords de la piscine du complexe sportif Jesse Owens ! Komasi, c’est le mélange de trois univers musicaux, trois cultures, trois continents : les percussions du Burkina Faso, les rythmiques latines du Chilli et le swing Français. Un moment festif en perspective !

Entrée libre. Chaises et tables à disposition, pique-niques non fournis.

Pique-Nique Musical Piscine municipale 3 rue de l’Europe 91380 Chilly Mazarin Chilly-Mazarin Essonne

2021-07-22T19:30:00 2021-07-22T22:30:00

