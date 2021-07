Pique-nique musical Pauillac, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Pauillac.

Pique-nique musical 2021-07-09 – 2021-07-09 Les Tourelles 25 Rue Édouard de Pontet

Pauillac Gironde Pauillac

Prévoir le pique-nique, les Tourelles vous offrent le concert!

Tous les vendredis un groupe et des styles musicaux différents :

Le 9/07 du rock avec le groupe « Bref »

Le 16/07 pop festive avec « MO »

Le 23/07 variété française et anglophone avec « SEW »

Le 30/07 jazz manouche, rock et humour avec « Arokana »

Le 06/08 les incontournables d’hier, Brel, Piaf, Brassens, Ferré avec « Les P’tites Brel »

Le 13/08 rumba, salsa, cumbia avec « Pura Vida »

Le 20/08 standard Français et internationaux aux accents espagnoles avec « Kamino »

Le 27/08 de Chic à Abba en passant par Michael Jackson du disco et du funk avec « Polyester »

