Pique-nique musical Parc Peixotto, 21 juin 2021-21 juin 2021, Talence.

Pique-nique musical

Parc Peixotto, le lundi 21 juin à 18:30

PIQUE-NIQUE MUSICAL À PEIXOTTO POUR FÊTER L’ÉTÉ ! Lundi 21 juin de 18h30 à 22h30 Parc Peixotto à Talence Talence Évènements organise lundi 21 juin la fête de la musique, avec la participation de l’École Municipale de Musique de Talence, dans le parc Peixotto. La manifestation prendra la forme d’un pique-nique musical dès 18h30. Programme -de 18h30 à 19h30 : en première partie, « concert à la fenêtre » avec les élèves musiciens de l’École Municipale de Musique et de Danse depuis le salon des mariages du château Peixotto. Au programme : musique de chambre des plus éclectiques, allant de Bach à Andrès en passant par Brahms, Fauré, Kohler et Milhaud. Le public sera confortablement installé sur des chaises sous les fenêtres du salon et profitera de la résonance du lieu pour écouter la musique. -19h30 à 22h30 : concert « music lounge » par DJ Bassner La manifestation sera respectueuse des mesures sanitaires encore en vigueur et permettra à chacun de retrouver avec sérénité le plaisir d’écouter la musique en plein air, en famille ou entre amis. Une fête de la musique en toute sécurité La manifestation est autorisée sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Le couvre-feu reste fixé à 23h. Une entrée unique (à pieds, allée Peixotto) permettra de faciliter la circulation des publics avec un contrôle visuel des sacs ; pour rappel, les bouteilles en verre et les couteaux sont interdits dans l’enceinte du parc. Les personnes devront arriver par petit groupe pour éviter les files d’attente et faciliter l’étalement des entrées. Les déplacements doux sont à privilégier. Sur place, les personnes devront être assises (chaises ou plaids) par groupes de maximum 10 personnes. Talence Évènements tiendra une buvette. Pensez à apporter votre pique-nique, il n’y aura pas de vente de restauration légère sur place. Entrée unique allée Peixotto Renseignements : [https://talence-evenements.business.site/](https://talence-evenements.business.site/) Tél. 05 56 84 78 82/85

Entrée libre

Talence Évènements organise lundi 21 juin la fête de la musique, avec la participation de l’École Municipale de Musique au parc Peixotto. La manifestation prendra la forme d’un pique-nique musical.

Parc Peixotto allée Peixotto 33400 Talence Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T18:30:00 2021-06-21T22:30:00