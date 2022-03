Pique-nique-musical : hommage à César Franck – Côté jardin Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Drôme Buis-les-Baronnies EUR 30 30 Le chanteur gourmand vous invite à l’hommage à César FRANCK. Tineke VAN INGELGEM (soprano), Werner VAN MECHELEN (baryton-basse) et Sylvie DECRAMER (piano) vous interpréteront des mélodies et duos de FRANCK, MASSENET, CHAUSSON, DUPARC et FAURE. info@lechanteurgourmand.com +33 6 86 36 52 15 http://www.lechanteurgourmand.com/ Jardin privé du B&B LA SERENADE 1375 Route de Propiac Buis-les-Baronnies

