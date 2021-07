Chilly-Mazarin École Jean de la Fontaine Chilly-Mazarin, Essonne Pique-Nique Musical École Jean de la Fontaine Chilly-Mazarin Catégories d’évènement: Chilly-Mazarin

Essonne

Pique-Nique Musical École Jean de la Fontaine, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Chilly-Mazarin. Pique-Nique Musical

École Jean de la Fontaine, le jeudi 15 juillet à 19:30

Venez pique-niquer en musique ! Avec la participation du Lokita Banda, quartet acoustique, qui vous emmènera de l’autre côté de l’Atlantique, découvrez la musique latino américaine ! Samba, Bachata, Merengue… prenez part à ce moment festif qui vous conduira sous le soleil de Cuba.

Entrée libre. Chaises et tables à disposition, pique-niques non fournis.

Pique-Nique Musical École Jean de la Fontaine 84 rue de Gravigny 91380 Chilly Mazarin Chilly-Mazarin Gravigny Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:30:00 2021-07-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chilly-Mazarin, Essonne Autres Lieu École Jean de la Fontaine Adresse 84 rue de Gravigny 91380 Chilly Mazarin Ville Chilly-Mazarin lieuville École Jean de la Fontaine Chilly-Mazarin