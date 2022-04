Pique-nique musical Criel-sur-Mer, 31 juillet 2022, Criel-sur-Mer. Pique-nique musical Place du Général de Gaulle Cour intérieure du Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

2022-07-31 12:30:00 – 17:00:00

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Criel-sur-Mer Dans le cadre de l’Exposition du Manoir de Briançon, pique-nique musical avec la participation de musiciens de Jazz, chacun amenant son repas. Dans le cadre de l’Exposition du Manoir de Briançon, pique-nique musical avec la participation de musiciens de Jazz, chacun amenant son repas. amisdesarts.criel.info@gmail.com Dans le cadre de l’Exposition du Manoir de Briançon, pique-nique musical avec la participation de musiciens de Jazz, chacun amenant son repas. Place du Général de Gaulle Cour intérieure du Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

Lieu Criel-sur-Mer Adresse Place du Général de Gaulle Cour intérieure du Manoir de Briançon

