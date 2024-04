Pique-nique littéraire Villers-Cotterêts, mercredi 26 juin 2024.

Pique-nique littéraire Villers-Cotterêts Aisne

Venez déguster votre pique-nique tout en profitant d’une conférence !

L’homme reçut de son estomac, en naissant, l’ordre de manger au moins trois fois par jour, pour réparer les forces que lui enlèvent le travail et, plus souvent encore, la paresse.

C’est par ces mots que s’ouvre le Grand Dictionnaire de cuisine du célèbre Alexandre Dumas.

Et de fait, le plus grand gourmet et gourmand de France se pique de cuisine, lui, petit-fils d’un maître d’hôtel du duc d’Orléans ! Bon sang ne saurait mentir, voici que le père de l’ogre Porthos distille dans ses œuvres les références gastronomiques.

Car l’infatigable voyageur est également un insatiable mangeur, dévorant, goûtant, croquant, dé-gustant, buvant, engloutissant au cours de ses innombrables périples les mets les plus raffinés et les plus étonnants.

Alors, munis de votre pique-nique, prenez place dans la cour du musée et profitez d’une confé-rence tout en savourant votre repas.

L’esprit et l’estomac seront rassasiés, et vous deviendrez incollables sur la vie et l’œuvre culinaire du grand Alexandre.

Pensez à prendre votre pique-nique !

En cas d’intempéries, le pique-nique aura lieu à la médiathèque Alexandre Dumas.

Tous publics, à partir de 8 ans Réservation obligatoire 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 12:00:00

fin : 2024-06-26 13:00:00

24 Rue Démoustier

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

