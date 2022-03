Pique-nique littéraire Jardins de la Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

Pique-nique littéraire Jardins de la Chartreuse, 4 juin 2022, Villeneuve-lès-Avignon. Pique-nique littéraire

Jardins de la Chartreuse, le samedi 4 juin à 13:00

En famille ou entre amis, apportez votre repas, nous nous occupons du reste : nappes accueillantes et textes choisis ! Les comédiens qui ont accompagné les auteurs toute cette semaine festive liront à votre nappe des extraits de pièces écrites en résidence à la Chartreuse. Un menu littéraire complet avec entrée, plat et dessert.

Gratuit sur inscription

Déjeuner sur l’herbe en lectures Jardins de la Chartreuse 58 rue de la République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, Occitanie Villeneuve-lès-Avignon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu Jardins de la Chartreuse Adresse 58 rue de la République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, Occitanie Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville Jardins de la Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Departement Gard

Jardins de la Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-avignon/

Pique-nique littéraire Jardins de la Chartreuse 2022-06-04 was last modified: by Pique-nique littéraire Jardins de la Chartreuse Jardins de la Chartreuse 4 juin 2022 Jardins de la Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon

Villeneuve-lès-Avignon Gard